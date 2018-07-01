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Этот контент был опубликован 1 июля 2018 г. 11:43 01.07.2018 - 11:43

Дубай. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Иран в качестве одной из мер противодействия американским санкциям разрешит частным компаниям экспортировать нефть зарубежным потребителям, сообщил иранский вице-президент Эсхак Джахангири.

"Иранская нефть будет на бирже предлагаться компаниями частного сектора, который открыто будет заниматься экспортом", - сказал политик, выступая на одном из форумов в Тегеране.

Он добавил, что таким образом Иран "хочет сорвать усилия Америки по остановке экспорта иранской нефти".

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