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Дубай. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Иран в качестве одной из мер противодействия американским санкциям разрешит частным компаниям экспортировать нефть зарубежным потребителям, сообщил иранский вице-президент Эсхак Джахангири.

"Иранская нефть будет на бирже предлагаться компаниями частного сектора, который открыто будет заниматься экспортом", - сказал политик, выступая на одном из форумов в Тегеране.

Он добавил, что таким образом Иран "хочет сорвать усилия Америки по остановке экспорта иранской нефти".

1гк пч

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Интерфакс