Этот контент был опубликован 5 октября 2019 г. 14:34

Дубай. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Тегеран, несмотря на санкции США, надеется отправить своего первого астронавта в космос, воспользовавшись помощью других стран, заявил в субботу министр информации Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми.

"Американские санкции, коснувшиеся трех крупных структур, занимающихся космосом, не остановят иранских ученых", - приводит его слова агентство "Мехр".

Оно не уточняет, когда именно Иран собирается отправить в космос своего первого астронавта, и при помощи каких именно стран рассчитывает этого добиться.

В прошлом иранские ученые отправляли в космос обезьян. Полеты прошли успешно.

1во пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!