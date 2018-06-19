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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 17:35 19.06.2018 - 17:35

Дубай. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Ирана договорились о создании управления, основной задачей которого станет противостояние психологической войне и пропаганде со стороны США, сообщает во вторник агентство ИСНА.

Договоренность достигнута на заседании Верховного совета по экономической координации, в котором, в частности, участвовал президент Ирана Хасан Рухани, спикер Исламского консультативного совета (парламента Ирана) Али Лариджани и глава судебной системы Ирана аятолла Садик Лариджани.

"Совет обсуждал проблемы, связанные с психологической войной и пропагандой со строны США, направленные на уничтожение в людях надежды. Принято решение сформировать управление в сотрудничестве с государственным СМИ "Голос Исламской республики Иран", чтобы бороться с этим", - пишет агентство.

Агентство "Тасним" отмечает, что участники заседания договорились, что в управление "по борьбе с психологической войной со стороны врага" войдут представители всех трех ветвей власти. Агентство не упоминает, что управление создается для борьбы с пропагандой именно со стороны США.

Основной задачей нового органа "Тасним" называет "распространение информации для противодействия вражеской пропаганде, направленной против страны".

На заседании также обсуждались вопросы, связанные с занятостью, безопасностью инвестиций, банковской системой и состоянием экономики после того, как США решило выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

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