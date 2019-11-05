Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 22:18

***Процесс будет происходить в присутствии инспекторов МАГАТЭ

Дубай. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава Организации ядерной энергии Ирана Али Акбар Салехи объявил, что со среды 6 ноября на ядерном объекте в Фордо начнется обогащение урана до уровня в 5%, передает агентство "Мехр".

В то же время он пояснил, что процесс будет происходить в присутствии инспекторов МАГАТЭ, и что Тегеран ранее во вторник проинформировал агентство письмом о своих действиях на объекте в Фордо.

Али Акбар Салехи напомнил, что на объекте находятся 1044 центрифуг, некоторые из которых будут запущены 6 ноября.

Также он сообщил, что на данный момент принято решение не доводить уровень обогащения урана до 20%, и что Ирану пока хватает запасов урана, обогащенного до 20%. В то же время, подчеркнул Али Акбар Салехи, согласно условиям ядерного соглашения, если Иран останется без запасов такого урана, он имеет право обогатить партию урана до 20%.

Ранее Иран пообещал, что в среду работы на заводе Фордо начнутся с наполнения газом центрифуг.

Решение по Фордо - четвертый шаг Ирана по сокращению ядерных обязательств, рассказал в среду президент Ирана Хасан Рухани. Он отметил, что четвертый этап сокращения обязательств Ирана можно отменить, как и три предыдущих, если оставшиеся участники СВПД "исполнят свои обязательства".

Иран планомерно сокращает свои обязательства по СВПД с тех пор, как США в 2018 году вышли из СВПД восстановили санкции, снятые с Тегерана в рамках ядерной сделки.

8 мая 2019 года Тегеран объявил о первом этапе сокращения обязательств по СВПД, дав "евротройке" - Великобритании, Франции и ФРГ 60 дней, чтобы удовлетворить его экономические интересы. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, предоставив еще 60 дней для удовлетворения нужд Тегерана.

7 сентября Иран объявил, что перешёл к третьему этапу сокращения обязательств по СВПД по иранской ядерной программе.

В Иране сообщали, что третий этап сокращения обязательств подразумевает полную отмену со стороны Ирана любых ограничений на научно-исследовательскую деятельность в ядерной сфере. Также он сказал, что Тегеран имеет право довести уровень обогащения урана до 20%. Но при этом он уточнил, что Иран в данный момент не намерен возобновлять обогащение урана на 20% и вместо этого сосредоточится на увеличении запасов урана, обогащенного на 4,5%.

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