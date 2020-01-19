Этот контент был опубликован 19 января 2020 г. 15:41

Иерусалим. 19 января. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на будущей неделе намерен обсудить с лидерами ряда иностранных держав, включая президента России, иранскую проблему.

Он сообщил в парламенте, что вопрос о "ядерных амбициях" Ирана включен в качестве темы для его бесед с Владимиром Путиным, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, госсекретарем США Майком Помпео.

Встречи намечены в Иерусалиме в рамках мероприятий, посвященных ежегодно отмечаемому Международному дню памяти жертв холокоста.

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