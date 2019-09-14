Этот контент был опубликован 15 сентября 2019 г. 0:39

Вашингтон. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Ответственность за атаку на объекты саудовской нефтяной компании Aramco несет Иран, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"В то время как Рухани и Зариф (президент и глава МИД Ирана - ИФ) делают вид, что занимаются дипломатией, Тегеран стоит за примерно 100 атаками против Саудовской Аравии. В то время как звучат призывы к деэскалации, Иран теперь провел беспрецедентную атакую против мировой системы поставок энергии. Нет доказательств того, что атаки были проведены из Йемена", - написал он в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу беспилотники нанесли удары по объектам Aramco в Саудовской Аравии, в результате чего разгорелись пожары. Западные СМИ отмечают, что пламя удалось потушить.

Ответственность за нападение взяли действующие в Йемене мятежники-хуситы. Однако Помпео, судя по "твиту", ставит под сомнение их причастность.

Ранее в субботу, по сообщению Белого дома, президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, чтобы "выразить поддержку права Саудовской Аравии на самооборону".

1во тг

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