Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 21:03

*** Это приведет к ускорению развития ядерной программы страны

Дубай. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани в среду объявил о реализации третьего этапа сокращения обязательств Тегерана в рамках СВПД.

"Иран начнет третий этап сокращения (обязательств в рамках СВПД) с пятницы", - сказал он в эфире телеканала Пресс-ТВ.

По его словам, в рамках этого этапа сокращения Тегеран снимает все ограничения с проведения научно-исследовательских работ, которые действовали в рамках СВПД, это сокращение приведет к ускорению развития иранской ядерной программы.

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