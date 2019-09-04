*** Это приведет к ускорению развития ядерной программы страны
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Дубай. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани в среду объявил о реализации третьего этапа сокращения обязательств Тегерана в рамках СВПД.
"Иран начнет третий этап сокращения (обязательств в рамках СВПД) с пятницы", - сказал он в эфире телеканала Пресс-ТВ, добавив, что вся деятельность будет проходить под наблюдением МАГАТЭ.
По его словам, в рамках этого этапа сокращения Тегеран снимает все действовавшие в рамках СВПД ограничения с ведения научно-исследовательских работ по центрифугам, что приведет к ускорению развития иранской ядерной программы.
"Мы предпримем все необходимые шаги для того, чтобы защитить права и интересы иранского народа. Третий этап включает разработку центрифуг", - заявил Рухани.
Кроме того, президент Ирана отметил, что Тегеран дает европейским партнерам еще 60 дней для того, чтобы они выполнили свою часть обязательств по СВПД.
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