Этот контент был опубликован 10 ноября 2019 г. 12:03

Дубай. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Новое нефтяное месторождение открыто на юге Ирана, сообщил в воскресенье президент Исламской республики Хасан Рухани.

"Я информирую Белый дом, что в то время, как вы вводите санкции в отношении экспорта иранской нефти, рабочие и инженеры нашей страны открыли месторождение, содержащее 53 млрд баррелей нефтяных резервов", - приводит слова иранского президента агентство Мехр.

По словам Рухани, новое месторождение расположено в провинции Хузестан на площади 24 тыс. кв.км.

Агентство отмечает, что после открытия этого месторождения нефтяные запасы Ирана увеличились на треть. Теперь Иран располагает примерно 150 млрд баррелями разведанных запасов нефти.

1ар бп

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