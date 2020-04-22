Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 7:51

Дубай. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в среду проинформировал на своем сайте об успешном запуске первого военного спутника.

Спутник под названием "Нур" (перс.: "Свет") выведен на расчетную орбиту с использованием двухступенчатой ракеты-носителя на высоту 425 км над поверхностью Земли. Запуск состоялся с полигона, расположенного в пустыне Дашт-е Кавир.

Агентство Associated Press в свою очередь отмечает, что официального независимого подтверждения запуска пока нет.

Ранее сообщалось о нескольких неудачных попытках запусков спутников в Иране.

1ар ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!