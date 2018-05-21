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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 15:18 21.05.2018 - 15:18

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что во время действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому Тегеран успешно "продолжил марш по Ближнему Востоку".

"Иран продвинулся на марше по Ближнему Востоку во время действия соглашения СВПД", - заявил он в понедельник, выступая в фонде Heritage Foundation.

М.Помпео также вновь раскритиковал это соглашение.

"Механизм, который проверял исполнение условий соглашения со стороны Ирана, просто был недостаточно силен. Соглашение никак не повлияло на продолжение иранских разработок программы баллистических ракет, которые могут нести ядерные боеголовки", - заявил госсекретарь М.Помпео.

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