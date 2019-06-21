Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу вновь пообещал, что Иран не станет обладателем ядерного оружия, однако Вашингтон не будет предпринимать поспешных действий в отношении Тегерана.
"Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие, ни против США, ни против мира!" - написал президент на странице в Twitter.
"Я не тороплюсь, наши войска модернизированы, они новые и готовы действовать, ради всего лучшего в мире", - отметил он.
Трамп также заявил, что санкции оказывают "болезненное" воздействие на Иран, и "еще были добавлены прошлой ночью".
1аю ар