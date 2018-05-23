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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 17:18 23.05.2018 - 17:18

Брюссель. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Пресс-служба Совета ЕС опубликовала проект повестки дня заседания министров иностранных дел 28 мая в Брюсселе.

Как обычно, встреча начнется с рассмотрения текущих вопросов международной политики. Ожидается обмен мнениями по итогам саммита ЕС 17 мая в Софии, последним событиям вокруг КНДР и по ситуации в Йемене.

Основную повестку заседания главы МИД стран ЕС начнут с продолжения обсуждения Ирана и ядерной сделки (СВПД) в свете последних событий, в частности, после решения США выйти из соглашения, отмечается в коммюнике.

Министры иностранных дел рассмотрят политическую ситуацию в Венесуэле после президентских выборов 20 мая. Ожидается, что Совет ЕС примет заключения по Венесуэле.

Состоится обсуждение ситуации в Демократической Республике Конго на основании заключений Совета, принятых 11 декабря 2017 года и в связи с предстоящими в конце нынешнего года выборами.

В ходе рабочего обеда министры рассмотрят ситуацию в секторе Газа после недавних событий, связанных с переносом посольства США в Израиле в Иерусалим.

Кроме того, запланировано обсуждение мандата на переговоры по будущему соглашению ЕС со странами АКТ (Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона). Ныне действующее соглашение о партнерстве ЕС-АКТ, также известное как Соглашение Котону, истекает в феврале 2020 года, напоминают в Брюсселе.

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