Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 8:27

Вашингтон. 28 января. ИНТЕРФАКС - Иран, по-видимому, ведет подготовку к запуску спутника с космодрома имени имама Хомейни в провинции Семнан, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на спутниковые снимки, полученные частной американской компанией Planet Labs, Inc.

На фотографиях можно заметить повышенную активность на объекте, что, как напоминает AP, в предыдущих случаях указывало на активизацию подготовки к запуску спутника.

Кроме этого, уточняет агентство, Иран вскоре будет праздновать 41-ю годовщину Исламской революции (7 января 1978 - 11 февраля 1979 года): AP указывает, что Иран обычно во время таких празднований предает гласности новейшие достижения в военной, ядерной и космической сферах.

Кроме того, ранее министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что Иран подготовил к запуску два искусственных спутника Земли, которые уже прошли соответствующие испытания. Министр, напоминает AP, говорил и о том, что Тегеран планирует за 2020 год доставить на орбиту Земли шесть спутников.

Однако в сентябре 2019 года в Тегеране сообщили о взрыве на космодроме - незадолго до пуска ракеты, которая должна была доставить спутник в космос, причем этот инцидент стал третьей неудачей при запуске ракет в Иране за 2019 год .

США регулярно критикуют Иран за подобные пуски ракет: по мнению Вашингтона, иранские ученые де-факто используют их, чтобы испытывать баллистические технологии в нарушение резолюций СБ ООН. Власти Ирана в свою очередь заявляли, что его спутниковая программа, как и ядерная деятельность, преследуют научные и чисто гражданские цели.

1аю ар

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