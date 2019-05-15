Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 11:17

Дубай. 15 мая. ИНТЕРФАКС - В Тегеране уверены, что в случае необходимости смогут без проблем провести обогащение урана до уровня, при котором его можно использовать для производства ядерного оружия, передает в среду агентство Associated Press со ссылкой на заявление аятоллы Али Хаменеи.

"Сложнее всего - обогатить уран до уровня в 20% . А остальные шаги будут проще, чем этот", - заявил он в ночь на среду в ходе встречи с официальными лицами.

Агентство указывает, что ранее в Иране заявляли, что, если в этом будет необходимость, Тегерану достаточно всего четырех дней для достижения уровня обогащения 20%.

Ранее сообщалось, что Иран в соответствии с указанием Высшего совета национальной безопасности официально прекратил выполнять ряд обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), подписанному в 2015 году.

СВПД ограничивает Иран в обогащении урана до 3,67%. Это делает возможным использовать уран для атомных электростанций, однако этого недостаточно для создания ядерного оружия.

Однако президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее. 5 ноября 2018 года вновь вступили в силу американские санкции против Ирана, существовавшие до подписания СВПД.

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