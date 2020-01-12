Этот контент был опубликован 12 января 2020 г. 22:00

Брюссель. 13 января. ИНТЕРФАКС - Напряженность на Ближнем Востоке, события в Ливии и кризис в Венесуэле вошли в повестку открывающейся в понедельник в Страсбурге пленарной сессии Европейского парламента (ЕП) 13-16 января.

Во вторник евродепутаты обсудят с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем конфронтацию между США и Ираном, возникшую после убийства американскими военными командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани 3 января.

В тот же день Европарламент с участием Борреля проведет дебаты о последнем развитии событий в Ливии и усилиях, направленных на предотвращение международного конфликта. В материалах к сессии ЕП отмечается, что бомбардировка военного училища в Триполи 4 января и последовавшее решение парламента Турции, разрешающее развертывание турецких вооруженных сил в Ливии, привели к эскалации насилия в стране. "Депутаты обсудят ситуацию в регионе и пути решения кризиса", - говорится в анонсе заседания ЕП.

Также во вторник депутаты в итоге дебатов намерены осудить состоявшееся в Венесуэле избрание председателем Национального собрания Луиса Парры, которое в ЕС объявлено незаконным. В четверг планируется принять соответствующую резолюцию, в которой, как ожидается, будет выражена поддержка в качестве главы венесуэльского парламента лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.

В среду на заседании ЕП выступит король Иордании Абдалла II.

В повестке пленарной сессии - дебаты с участием председателя Евросовета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и принятие резолюции по предстоящей конференции о будущем Евросоюза, Brexit, приоритеты хорватского председательства в Совете ЕС, вопросы защиты прав человека в рамках внешней политики ЕС.

Депутаты обсудят "Зелёный пакт для Европы" с целью достижения углеродного нейтралитета ЕС к 2050 году, защиту биологического разнообразия с перспективой разработки юридически обязывающих положений, пожары в Австралии.

Европейские парламентарии рассмотрят состояние правового государства в Венгрии и Польше, расследование конфликта интересов в отношении чешского премьер-министра Андрея Бабиша, решение проблемы сокращения разрыва в вознаграждении за труд между мужчинами и женщинами, меры помощи бездомным в ЕС, выполнение приоритета социальных прав граждан Евросоюза, борьбу против трансграничной преступности.

В повестке дня также дебаты, связанные с требованием введения единых зарядных устройств для всех мобильных телефонов и других портативных приборов с целью облегчения жизни потребителей и сокращения объема отходов, создаваемых непригодными зарядными устройствами.

1ов БП

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