Этот контент был опубликован 27 декабря 2019 г. 9:46

Дубай. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Иран, Россия и Китай начали в пятницу учение в северной части Индийского океана, сообщил заместитель командующего иранскими ВМС адмирал Голям-Реза Тахани.

Он пояснил, что в рамках первого этапа маневров корабли трех стран отправляются в океан из порта Чехбехар.

"Это первый случай с момента победы исламской революции, когда Исламская республика Иран проводит совместное учение такого уровня с двумя крупными морскими державами", - добавил адмирал.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Россия, Иран и Китай проведут 27-30 декабря в северной части Индийского океана учение, в ходе которого, в частности, будет отработано освобождение судна, захваченного "пиратами".

"В период с 27 по 30 декабря 2019 года отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", танкера "Ельня" и спасательного буксира "Виктор Конецкий" примет участие в российско-иранско-китайском военно-морском учении, которое пройдёт в северной части Индийского океана", - сообщили в Минобороны РФ.

Учение пройдёт в Индийском океане и Оманском заливе, сообщил ранее представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи, которого цитировало агентство ИРНА.

20 декабря пресс-служба Балтийского флота РФ сообщила, что после совместных учений с Индией в Иран направляется отряд российских военных кораблей в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", морского буксира "Виктор Конецкий" и танкера "Ельня". Цель похода не называлась.

"Ярослав Мудрый" - современный российский многоцелевой корабль, принят в состав Балтийского флота РФ в 2009 году. Предназначен, в частности, для поиска и уничтожения подлодок, обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки морских десантов.

Корабль оснащен современными образцами оружия, в числе которых противокорабельный ракетный комплекс, зенитные ракетные комплексы среднего и ближнего радиуса действия, реактивная бомбометная установка РБУ-6000. На корабле базируется палубный вертолет Ка-27, способный применять противолодочные торпеды, ракеты и глубинные бомбы.

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