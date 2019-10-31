Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 17:03

Дубай. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Тегеран, как ожидается, объявит 7 ноября о четвертом этапе сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, сообщили в четверг иранские СМИ.

Официальный представитель МИД Исламской республики Аббас Мусави сообщил в четверг журналистам, что старания европейских участников СВПД, прежде всего Франции, выполнить свою часть обязательств, так и не принесли ощутимых результатов.

Поэтому, по словам дипломата, Высший совет национальной безопасности Ирана и комиссия по мониторингу за соблюдением СВПД планируют четвертый этап. "Мы перейдем к этому этапу, если ситуация не изменится", - добавил Мусави, которого цитируют иранские СМИ.

СВПД был одобрен "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном в июле 2015 года.

8 мая 2018 года США вышли из сделки и возобновили действие антииранских санкций, включая нефтяные и финансовые.

Спустя год - 8 мая 2019 года, Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств до тех пор, пока европейские участники сделки не обеспечат экономические интересы Ирана в условиях американских санкций.

В первую очередь Тегеран настаивает на предоставлении ему возможности продолжать экспортировать нефть и получать выручку. Президент Франции активно пытался договориться с США о том, чтобы ослабить санкционное давление на Иран, в том числе предлагалось выделить Тегерану кредитную линию на сумму $15 млрд для закупок иранской нефти в обмен на восстановление в полном объеме выполнения Исламской республикой своих обязательств в рамках ядерной сделки. Однако США отвергли эти предложения.

К настоящему времени Иран трижды сокращал свои обязательства, давая каждый раз европейцам 60 дней на соблюдение их обязательств. Последний, третий этап был предпринят Ираном в начале сентября.

По данным иранских СМИ, четвертый этап, вероятно, будет включать сокращение доступа инспекторов МАГАТЭ к атомным объектам Исламской республики.

Не исключено, что предстоящий этап может стать предпоследним на пути к полному свертыванию Ираном соблюдения ядерной сделки.

В начале октября официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявил, что Тегеран через три месяца может полностью прекратить выполнение обязательств по СВПД.

В интервью государственному телевидению он сказал, что только два этапа остались Ирану на пути к полному сворачиванию его обязательств по ядерной сделке, если европейцы не выполнят требований Тегерана.

"Как только на атомном объекте в Фордо будет запущен процесс обогащения урана и число центрифуг возрастет, у Ирана практически больше не останется обязательств по СВПД, и сохранятся лишь вопросы мониторинга", - цитировали иранские СМИ Камалванди.

1ак ан

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