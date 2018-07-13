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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 12:26 13.07.2018 - 12:26

Дублин. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Ирландия станет первой страной в мире, отказавшейся инвестировать средства фонда национального благосостояния в ископаемые виды топлива, пишет Financial Times.

В среду нижняя палата парламента Ирландии одобрила законопроект, обязывающий Ирландский фонд стратегических инвестиций (ISIF) продать такие активы, оцениваемые в 300 млн евро, в кратчайшие сроки. Общий объем активов ISIF - 8,9 млрд евро.

По данным исследования, проведенного по заказу ирландских властей, страна существенно отстает от других государств Евросоюза по темпам сокращения вредных выбросов в атмосферу. В среднем выбросы углекислого газа ирландских домохозяйств на 60% превышают аналогичные показатели в ЕС.

В дальнейшем ISIF будет запрещено инвестировать в любую компанию или любой проект, более 20% выручки которых обеспечивают ископаемые виды топлива: уголь, нефть, природный газ и торф.

Ранее пенсионный фонд Норвегии принял решение сократить вложения в угольную отрасль и связанные с ней компании.

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