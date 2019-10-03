Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 12:43

Лондон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Руководителей ирландских компаний призывают разрешить сотрудникам просмотр матча по регби между командами Ирландии и России в рабочее время, сообщают СМИ Ирландии.

Отмечается, что трансляция матча началась в разгар рабочего дня - в 11:00 утра по ирландскому времени. Пока что ирландцы, являющиеся фаворитами, уверенно ведут со счетом 14:0.

В ирландских СМИ прошла активная кампания с призывами к руководству компаний разрешить их сотрудникам отвлечься от работы на пару часов, чтобы посмотреть матч и поболеть за сборную Ирландии. Этот призыв поддержал главный тренер ирландцев Джо Шмидт.

В крупнейшей группе по лоббированию бизнеса в Ирландии Ibec заявили, что у сотрудников есть целый ряд опций для того, чтобы посмотреть матч. В частности, им предложили поменяться сменами или же продлить время пребывания на работе в обмен на разрешение сделать перерыв на просмотр матча.

Встреча сборных России и Ирландии по регби проходит в четверг в японском городе Кобе на стадионе "Ноэвир".

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