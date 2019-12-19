Дубай. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Пакистана Шах Махмуд Куреши направил в ООН письмо с утверждениями, что Индия якобы занимается развертыванием ракетных установок в контролируемой Дели части Кашмира, передает в четверг агентство Associated press (AP).
Согласно письму, "действия Индии продолжают усиливать напряженность в и без того накаленной ситуации в Южной Азии".
По данным AP, министр иностранных дел Пакистана опасается, что Индия планирует атаковать Пакистан, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от нарушений прав человека в контролируемой Индией части Кашмира.
Также Куреши потребовал от ООН дать ответ на действия, приписываемые Исламабадом Индии.
В начале августа руководство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели. В штат тогда же направили порядка 10 тыс. военнослужащих для поддержания порядка.
Тогда же в штате был введен комендантский час, ограничена мобильная связь и доступ к Интернету. Под арест попали тысячи человек.
Впоследствии некоторые меры были смягчены.
В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.
В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди заявлял, что переподчинение индийского штата Джамму и Кашмир центральному правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что "за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек".
Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - это территория, населенная мусульманским большинством, разделенная между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.
1аю ар