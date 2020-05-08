Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 11:57

Мадрид. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Служащие гражданской гвардии Испании арестовали в Барселоне марокканца, связанного с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ).

По сообщению испанской прессы, арест был произведен в то время, когда этот человек, в нарушение ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19, передвигался по городу в поисках возможных целей для совершения террористического нападения.

В гражданской гвардии отметили, что арестованный проникся радикальными взглядами еще четыре года назад, но в последнее время его поведение в частности в социальных сетях стало носить все более угрожающий характер.

1ар ан

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