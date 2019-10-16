Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 16:59

Мадрид. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Лидер испанской оппозиционной "Народной партии" Пабло Касадо в среду на встрече с и.о. премьер-министра страны Педро Санчесом призвал его принять закон о национальной безопасности для более эффективного умиротворения ситуации в Каталонии, сообщает испанская телерадиокомпания РТВЕ.

Отвечая Касадо, Санчес заявил, что он не исключает никаких сценариев в связи с событиями в Каталонии, и что "предусмотрено все", чтобы действовать "четко, твердо, пропорционально и едино".

Лидер испанских оппозиционеров считает, что Мадриду следует использовать как юридические, так и политические средства для того, чтобы для начала пресечь всеобщую забастовку в Каталонии, проведение которой намечено на пятницу. По его словам, если эта забастовка произойдет, то пятница "может стать очередным днем насилия и беспорядков".

"Правительство может лишь исполнять полномочия, но не может быть безответственным, - заявил Касадо позже на пресс-конференции. - Движения за независимость всегда использовали насилие для того, чтобы навязывать свои цели. Весь этот процесс приводил к насильственным действиям".

Минувшей ночью в Барселоне произошли массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Задержаны более 200 человек.

Внешнеполитические ведомства ряда иностранных государств рекомендовали своим гражданам, находящимся в Каталонии, принимать повышенные меры безопасности.

Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

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