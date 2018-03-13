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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 12:54 13.03.2018 - 12:54

Мадрид. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Испанская полиция задержала не менее 155 человек, которые, предположительно, занимались организацией нелегальных перевозок людей в Великобританию и Ирландию через Испанию, сообщает во вторник агентство ЭФЭ.

По данным полиции, в числе задержанных оказались также четыре предполагаемых лидера организации.

Власти Испании начали расследование три года назад после того, как сотрудники аэропорта Барселоны зафиксировали значительный рост количества поддельных документов, которыми пользовались направлявшиеся в Великобританию китайские граждане.

Людей доставляли сначала в Испанию, где они и получали поддельные документы, с которыми потом летели дальше. Полиция сообщила, что стоимость подобной переправы составляла 20 тыс. евро.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что несколько китайских нелегальных мигрантов согласились дать показания в обмен на вступление в программу защиты свидетелей.

мд эф пч

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