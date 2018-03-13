Испания задержала более 150 человек по подозрению в причастности к перевозке нелегалов в Британию
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Мадрид. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Испанская полиция задержала не менее 155 человек, которые, предположительно, занимались организацией нелегальных перевозок людей в Великобританию и Ирландию через Испанию, сообщает во вторник агентство ЭФЭ.
По данным полиции, в числе задержанных оказались также четыре предполагаемых лидера организации.
Власти Испании начали расследование три года назад после того, как сотрудники аэропорта Барселоны зафиксировали значительный рост количества поддельных документов, которыми пользовались направлявшиеся в Великобританию китайские граждане.
Людей доставляли сначала в Испанию, где они и получали поддельные документы, с которыми потом летели дальше. Полиция сообщила, что стоимость подобной переправы составляла 20 тыс. евро.
Сотрудники правоохранительных органов отметили, что несколько китайских нелегальных мигрантов согласились дать показания в обмен на вступление в программу защиты свидетелей.
мд эф пч
Интерфакс