Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 19:56

Мадрид. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Испанское правительство одобрило выделение почти 150 млн евро в качестве субсидий органам, работающим с приемом мигрантов, сообщила на брифинге в пятницу представитель кабинета министров Исабель Селаа.

По ее словам, эти средства будут выделены в дополнение к 25 млн евро, направленных на эти цели из европейских фондов.

Дополнительные средства потребовались в связи с увеличением потока мигрантов в Испанию из стран Латинской Америки, в частности из Венесуэлы и Колумбии.

Так, согласно статистическим данным, один только городской совет Мадрида получил в период с января по октябрь 2019 года 50 тыс. заявок на предоставление убежища, в то время как за весь 2018 год во всей Испании было зарегистрировано 36 тыс. прошений.

Накануне городской совет Мадрида одобрил создание временного центра по приему тех, кто рассчитывает на предоставление убежища в испанской столице. Он должен открыться в январе.

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