Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 12:01

Мадрид. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Испания и ЕС не желают начинать торговую войну с США, однако будет защищаться, если ее инициатором станут США, сообщат в пятницу агентство ЭФЭ со ссылкой на министра сельского хозяйства Испании Луиса Планаса.

"Если они ее начнут, мы ответим, и будем обороняться, используя все имеющиеся в нашем распоряжении возможности", - сказал Планас.

По его словам, решение США о введении пошлин нарушает "принцип переговоров", которому США и Европа следовали в последние десятилетия, стремясь находить решения спорных вопросов.

Планас подчеркнул, что время для переговоров с США по вопросу пошлин еще есть. Ключевой датой для них может стать 14 октября 2019 года, когда состоится встреча между представителями Еврокомиссии и администрацией США.

Такое заявление Планас сделал после того, как США объявили, что с 18 октября введут пошлины в размере 25% на многие продукты питания из ЕС, в том числе на хамон и оливковое масло из Испании, а также 10%-е пошлины на произведенные в Испании, Франции, Германии и Великобритании самолеты.

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