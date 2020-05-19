Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 20:15

Мадрид. 19 мая. ИНТЕРФАКС - В Испании сделали обязательным ношение масок во всех общественных местах, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Испанцы будут обязаны надевать маски не только в помещениях, но и на улице в том случае, если соблюсти дистанцию в 2 метра с другим человеком не представляется возможным.

Ранее носить маски в Испании было обязательно только в больницах и в общественном транспорте.

Третий день подряд в стране фиксируют менее 100 смертей, связанных с коронавирусом. Так, за последние сутки скончались 83 зараженных COVID-19, заражение выявили у 295 человек, таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом превысило 232 тыс.

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