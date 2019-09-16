Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 12:53

Мадрид. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Суд в Испании ответил отказом на запрос об экстрадиции в США бывшего главы военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Представитель национальной судебной коллегии пообещал, что Карвахаля, утверждающего, что его арест политически мотивирован, освободят из-под стражи.

Агентство не указывает, по какой причине суд отказал в экстрадиции Карвахаля.

Бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля арестовали апреле 2019 года в Мадриде по запросу Вашингтона. Карвахаль обвинялся в преступлении, связанном с наркоторговлей.

Карвахаль возглавлял военную разведку Венесуэлы во времена президентства Уго Чавеса.

В 2014 году Карвахаль был назначен на должность консула на острове Аруба, расположенном на юге Карибского моря и являющемся субъектом федерации в составе Нидерландов. На этом острове спустя несколько месяцев его арестовали по запросу США также из-за обвинений, связанных с наркотиками, поскольку Нидерланды не признали его дипломатический статус.

В знак протеста против этого ареста президент Венесуэлы Николас Мадуро на несколько часов закрыл воздушное пространство для самолетов из Арубы и Кюрасао. Спустя несколько дней Карвахаля отпустили из-под стражи и позволили ему улететь на частном самолете в Венесуэлу, позволив ему тем самым избежать экстрадиции в США.

После того, как Карвахаль заявил о поддержке лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, Мадуро лишил его звания генерал-майора, обвинив в госизмене. После этого Карвахаль перебрался в Испанию.

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