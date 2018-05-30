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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 10:36 30.05.2018 - 10:36

Москва/Мадрид. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Испанские власти пока не информировали российскую сторону о задержании в Мадриде сооснователя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

"Информация о задержании (Браудера) до российской стороны пока не доведена", - сказал собеседник агентства.

Сооснователь Hermitage Capital У.Браудер, заочно приговоренный российским судом за совершение тяжких финансовых преступлений, был арестован испанской полицией в Мадриде по запросу России в Интерпол. "Меня только что арестовали в Мадриде испанские полицейские по ордеру российского Интерпола, - написал бизнесмен в среду в своем Twitter. - Прямо сейчас мы едем в полицейский участок".

У.Браудер также опубликовал фотографию, которую он прокомментировал так: "На заднем сиденье испанской полицейской машины направляюсь в участок. В какой именно участок, они (полицейские) не говорят"

11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил У.Браудера к девяти годам лишения свободы по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов. Через две недели после этого Россия объявила У.Браудера в международный розыск.

В этом же преступлении суд признал виновным ныне покойного сотрудника фонда Сергея Магнитского.

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