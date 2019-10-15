Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 20:17

Брюссель. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Испании во вторник объявили о том, что приостанавливают экспорт вооружений в Турцию по причине начатой Анкарой на северо-востоке Сирии операции "Источник мира", сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление испанского МИД.

"Координируясь с партнерами по ЕС, Испания откажет в выдаче новых лицензий на (поставки Турции - ИФ) военного оборудования, которое может быть использовано в ходе операции в Сирии", - отмечается в заявлении.

"Законное беспокойство Турции по поводу ее безопасности... нужно удовлетворить при помощи политических и дипломатических средств, а не военных действий", - также говорится в документе.

Похожие меры против Турции также предприняли Великобритания, Франция, ФРГ, Нидерланды, Италия, Норвегия.

В понедельник совет ЕС по иностранным делам заявил, что "государства-члены придерживаются сильных национальных позиций в отношении своей политики экспорта оружия в Турцию на основе положения Общей позиции 2008/944 / CFSP по контролю над экспортом оружия".

В документе говорится, что "принимая во внимание тот факт, что военные действия Турции с ее драматическими последствиями все еще продолжаются, ЕС напоминает о решении, принятом некоторыми государствами-членами, о немедленном прекращении лицензирования экспорта оружия в Турцию".

Европейские СМИ отмечали, что эти формулировки дают возможность странам ЕС при желании вводить запреты на поставки вооружения Анкаре. При этом те страны, которые не хотят идти на такой шаг, могут продолжать поставки.

Турция в настоящее время проводит военную операцию против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Власти многих стран критикуют подобные действия.

1аю бп

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