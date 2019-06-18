Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 10:57

Стамбул. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Испания приняла решение оставить в Турции системы ПВО Patriot до конца года.

Ракеты развернуты в турецкой провинции Адане. Газета "Хюрриет" сообщила во вторник со ссылкой на испанские дипломатические источники, что Мадрид решил продлить развертывание этих систем еще на шесть месяцев.

Официально о таком решении будет объявлено после его одобрения НАТО.

Испанские комплексы Patriot были развернуты в 2015 году по запросу Турции в НАТО.

Ранее для защиты территории Турции от ударов из охваченной вооруженным конфликтом соседней Сирии системы Patriot направляли в Турцию США, Германия и Нидерланды, но в 2015-16 годах все они вывели ракетные комплексы с турецкой территории.

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