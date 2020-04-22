Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 5:02

Мадрид. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья объявил, что детям в возрасте 14 лет и младше будет разрешено покидать свои дома для сопровождаемых прогулок с 26 апреля.

"В эти выходные я издам приказ, чтобы дети в возрасте 14 лет и младше могли выходить на прогулки", - заявил Илья в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что условия, при которых несовершеннолетние смогут выходить из дома на прогулки, будут "объявлены в ближайшее время".

Министр призвал общественность позволить властям проработать детали, в том числе определить "максимальное время, расстояние и меры безопасности".

"Это поход на прогулку, а не выход в магазин, который они также смогут совершить", - пояснил он.

Ранее официальный представитель правительства, министр финансов Мария Хесус Монтеро заявила, что дети смогут лишь сопровождать родителей в магазины, банки и аптеки с 27 апреля, но гулять на улице при этом не смогут.

"Мы предлагаем, чтобы с 27 апреля несовершеннолетние в возрасте до 14 лет могли сопровождать взрослого в поездке за пределами дома, например, в супермаркет или аптеку", - сказала она.

Продолжающееся пятинедельное заключение детей дома уже вызвало критику со стороны политической оппозиции и экспертов, которые предупреждали о возможных неблагоприятных последствиях для здоровья - как физического, так и психического.

Продление нынешнего режима повышенной готовности будет обсуждаться в среду в Конгрессе и потребует поддержки других партий. В выходные премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что предлагается продлить режим повышенной готовности до 9 мая включительно.

Согласно последним данным университета Хопкинса, в Испании насчитывается 204 тыс.178 зараженных COVID-19, умерли 21 тыс.282 человека.

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