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Брюссель. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Испании дали согласие пропустить на свою территорию судно "Авариус" с 629 нелегальными иммигрантами на борту, которых ранее не пропустили к себе Италия и Мальта, говорится в заявлении премьер-министра Испании Педро Санчеса.

"Это наша обязанность - помочь избежать гуманитарной катастрофы и предложить безопасный порт этим людям", - приводят западные СМИ выдержки из заявления.

Согласно заявлению, судно бросит якорь в порту Валенсии.

Ранее в ООН и ЕС выступали с призывом к Италии и Мальте принять к себе это судно с иммигрантами.

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Интерфакс