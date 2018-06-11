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Этот контент был опубликован 11 июня 2018 г. 15:41 11.06.2018 - 15:41

Брюссель. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Испании дали согласие пропустить на свою территорию судно "Авариус" с 629 нелегальными иммигрантами на борту, которых ранее не пропустили к себе Италия и Мальта, говорится в заявлении премьер-министра Испании Педро Санчеса.

"Это наша обязанность - помочь избежать гуманитарной катастрофы и предложить безопасный порт этим людям", - приводят западные СМИ выдержки из заявления.

Согласно заявлению, судно бросит якорь в порту Валенсии.

Ранее в ООН и ЕС выступали с призывом к Италии и Мальте принять к себе это судно с иммигрантами.

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