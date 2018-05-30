Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 11:15 30.05.2018 - 11:15

Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно приговоренный российским судом за совершение тяжких финансовых преступлений, отпущен из полицейского участка в Мадриде, сообщил в среду агентству "Блумберг" представитель испанской полиции. По его словам, У.Браудера отпустили после того, как выяснилось, что ордер на арест, направленный Россией в Интерпол, истек. (последует) 1ар об Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс