Испанская полиция отпустила Браудера
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Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно приговоренный российским судом за совершение тяжких финансовых преступлений, отпущен из полицейского участка в Мадриде, сообщил в среду агентству "Блумберг" представитель испанской полиции.
По его словам, У.Браудера отпустили после того, как выяснилось, что ордер на арест, направленный Россией в Интерпол, истек.
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Интерфакс