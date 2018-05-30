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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 11:33 30.05.2018 - 11:33

(расширенная версия, добавлена реакция Браудера в 3-м абзаце)

Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно приговоренный российским судом за совершение тяжких финансовых преступлений, отпущен из полицейского участка в Мадриде, сообщил в среду агентству "Блумберг" представитель испанской полиции.

По его словам, У.Браудера отпустили после того, как выяснилось, что ордер на арест, направленный Россией в Интерпол, истек.

Сам У.Браудер написал в своем "Твиттере": "Хорошая новость. Испанская национальная полиция только что отпустила меня после того, как генеральный секретарь Интерпола в Лионе посоветовал им (испанским полицейским) не исполнять запрос России в Интерпол. Это шестой раз, когда Россия использует Интерпол в моем случае".

Ранее он также в своем "Твиттере" сообщил о том, что его арестовали в Мадриде по запросу России в Интерпол.

"Меня только что арестовали в Мадриде испанские полицейские по российскому ордеру в Интерпол, - написал он в своем "Твиттере". - Прямо сейчас мы едем в полицейский участок".

У.Браудер также опубликовал у себя в "Твиттере" фотографию, которую он прокомментировал так: "На заднем сиденье испанской полицейской машины направляюсь в участок. В какой именно участок они (полицейские) не говорят"

11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил У.Браудера к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов. Через две недели после этого Россия объявила У.Браудера в международный розыск.

В этом же преступлении суд признал виновным и покойного сотрудника фонда Сергея Магнитского.

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