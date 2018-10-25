Испанская полиция перехватила шесть тонн кокаина и задержала 16 человек, подозреваемых в наркотрафике
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Мадрид. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Полиция Испании сообщила в четверг о раскрытии крупномасштабной операции по незаконному ввозу в страну наркотических веществ.
В распространенном заявлении полиции сообщается, что стражам правопорядка удалось задержать 16 человек, предположительно связанных с известной нидерландской группировкой, занимающейся незаконным ввозом наркотиков в Испанию и Нидерланды.
В документе отмечается, что "некоторые задержанные находились в приоритетном розыске в Нидерландах".
Кроме того, в испанской полиции сообщили, что сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить шесть тонн кокаина, спрятанных в грузе с импортными бананами.
По информации полиции, преступники незаконно ввезли наркотические вещества на территорию Испании через Португалию, куда бананы были доставлены из Коста-Рики на корабле.
1ла ар
Интерфакс