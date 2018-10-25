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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 17:14 25.10.2018 - 17:14

Мадрид. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Полиция Испании сообщила в четверг о раскрытии крупномасштабной операции по незаконному ввозу в страну наркотических веществ.

В распространенном заявлении полиции сообщается, что стражам правопорядка удалось задержать 16 человек, предположительно связанных с известной нидерландской группировкой, занимающейся незаконным ввозом наркотиков в Испанию и Нидерланды.

В документе отмечается, что "некоторые задержанные находились в приоритетном розыске в Нидерландах".

Кроме того, в испанской полиции сообщили, что сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить шесть тонн кокаина, спрятанных в грузе с импортными бананами.

По информации полиции, преступники незаконно ввезли наркотические вещества на территорию Испании через Португалию, куда бананы были доставлены из Коста-Рики на корабле.

1ла ар

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