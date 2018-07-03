Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Мадрид. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Власти Испании начали перевод шестерых каталонских экс-политиков, выступавших за отделение Каталонии от Испании, во вторник утром из тюрем Мадрида в тюрьмы Каталонии, сообщает газета "Паис" со ссылкой на информированные источники.

В Каталонию переводят бывшего заместителя председателя правительства Каталонии Ориола Жункераса, экс-советника по внешним делам женералитата Каталонии Рауля Ромеву, бывшего руководителя общественной организации "Национальная каталонская ассамблея" Жорди Санчеса, главу организации Omnium Cultural Жорди Куишарта, бывшего советника по труду Долорс Бассу и экс-спикере парламента Каталонии Карме Форкадель.

По пути заключенные остановятся в тюрьме города Сарагоса в автономии Арагон, где они проведут ночь перед приездом в Каталонию.

Заключенных перевозят в автобусах гражданской гвардии Испании, в которых для каждого каталонцев предусмотрена мини-камера, отмечает газета.

Власти Испании в конце июня заявили, что они позволят перевести девять видных каталонских сепаратистов, находящихся в заключении, в тюрьмы в Каталонии. Позднее стало известно, что шестеро из заключенных будут переведены в тюрьмы 4-5 июля.

Такое решение было принято после того, как судья сказал, что не видит необходимости в пребывании этих заключенных в тюрьмах Мадрида.

Бывшие каталонские политики были отправлены в тюрьму по обвинению в мятеже, подстрекательстве к мятежу и хищениях после проведенного в Каталонии референдума о независимости 1 октября. Тогда местные власти объявили, что большинство проголосовавших выступили за отделение автономии от Испании, результаты референдума Мадрид не признал.

1мм во

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс