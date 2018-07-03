Испанские власти отправили шестерых каталонских сепаратистов из Мадрида в тюрьмы Каталонии
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Мадрид. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Власти Испании начали перевод шестерых каталонских экс-политиков, выступавших за отделение Каталонии от Испании, во вторник утром из тюрем Мадрида в тюрьмы Каталонии, сообщает газета "Паис" со ссылкой на информированные источники.
В Каталонию переводят бывшего заместителя председателя правительства Каталонии Ориола Жункераса, экс-советника по внешним делам женералитата Каталонии Рауля Ромеву, бывшего руководителя общественной организации "Национальная каталонская ассамблея" Жорди Санчеса, главу организации Omnium Cultural Жорди Куишарта, бывшего советника по труду Долорс Бассу и экс-спикере парламента Каталонии Карме Форкадель.
По пути заключенные остановятся в тюрьме города Сарагоса в автономии Арагон, где они проведут ночь перед приездом в Каталонию.
Заключенных перевозят в автобусах гражданской гвардии Испании, в которых для каждого каталонцев предусмотрена мини-камера, отмечает газета.
Власти Испании в конце июня заявили, что они позволят перевести девять видных каталонских сепаратистов, находящихся в заключении, в тюрьмы в Каталонии. Позднее стало известно, что шестеро из заключенных будут переведены в тюрьмы 4-5 июля.
Такое решение было принято после того, как судья сказал, что не видит необходимости в пребывании этих заключенных в тюрьмах Мадрида.
Бывшие каталонские политики были отправлены в тюрьму по обвинению в мятеже, подстрекательстве к мятежу и хищениях после проведенного в Каталонии референдума о независимости 1 октября. Тогда местные власти объявили, что большинство проголосовавших выступили за отделение автономии от Испании, результаты референдума Мадрид не признал.
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Интерфакс