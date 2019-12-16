Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 11:37

Анкара. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Испания решила сохранить в Турции еще на полгода зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot для защиты страны от атак с сирийской территории, несмотря на введенные рядами стран ЕС ограничения на военно-техническое сотрудничество с Анкарой.

Сообщивший об этом турецкой газете "Хюрриет" в понедельник испанский посол в Анкаре Хуан Гонсалес Барба отметил, что "в долгосрочной перспективе, какие бы ни были разногласия по поводу военной операции Турции, фактор безопасности Турции как партнера по НАТО явился ключевым при принятии решения".

Страны Евросоюза подвергли критике военную операцию Турции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, и ряд европейских государств ограничили военно-техническое сотрудничество с Анкарой. Так, Италия решила вывести с юга Турции свои комплексы ПВО SAMP/T, отмечает издание.

Посол отметил, что Испания "присоединилась к европейскому консенсусу об ограничении выдачи лицензий на экспорт вооружений Турции из-за операции на севере Сирии".

"Но мы считаем, что безопасность Турции по-прежнему очень важна для нас, и мы разделяем эти два вопроса", - сказал Барба.

Он напомнил, что Испания разместила Patriot в провинции Адана в ответ на просьбу Турции, поскольку этому району угрожали атаки с территории Сирии. "Эти угрозы сохраняются", - заявил испанский дипломат.

В начале 2013 года США, Германия и Нидерланды разместили в этой стране свои комплексы Patriot после того, как Турция попросила у НАТО помощи в защите ее территорию из-за усиления гражданской войны в соседней Сирии.

Спустя несколько лет США и Нидерланды вывели свои комплексы с территории Турции. Испанские Patriot были размещены в провинции Адана в 2015 году, сменив нидерландские системы.

Нежеланием союзников по НАТО откликнуться на просьбы о закупке систем ПРО Анкара объяснила свое решение приобрести ЗРК С-400 у России.

Министр обороны Турции Акар Хулуси напомнил на днях, что Анкара многие годы обращалась с соответствующими просьбами к США, Франции и, в конце концов, была вынуждена купить систему С-400 у России.

В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в минувшие выходные, что его страна вновь предложила США продать системы Patriot и ждет ответа.

1ак ав

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