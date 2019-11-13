Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 16:55

Мадрид. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники испанской полиции разогнали в среду манифестантов - сторонников независимости Каталонии, блокировавших международную автотрассу, связывающую Испанию с Францией, сообщают западные СМИ.

Автотрасса была блокирована активистами с понедельника, что вызвало хаос на границе двух стран. С обеих сторон границы сформировались длинные очереди из автомобилей.

Во вторник магистраль была разблокирована, но организаторы протеста перебрались на 65 км южнее и вновь блокировали ее.

Протест, организованный каталонским движением "Демократическое цунами", стал очередным в серии акций, предпринятых сторонниками независимости Каталонии после того, как бывшие представители высшего руководства этого испанского автономного сообщества были приговорены к длительным срокам тюремного заключения по обвинению в попытках организации референдума о независимости 1 октября 2017 года, признанного в Мадриде незаконным.

1ар де

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