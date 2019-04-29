Этот контент был опубликован 29 апреля 2019 г. 21:26

Мадрид. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Испанские социалисты, удержавшие лидерство на прошедших досрочных парламентских выборах, не исключают возможности формирования правительства меньшинства, заявила в понедельник в интервью испанской радиосети "Кадена СЕР" исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Кармен Кальво.

"Испанская социалистическая рабочая партия предпримет попытку сформировать правительство в одиночку", - сказала К.Кальво, повторив заявления лидера социалистов Педро Санчеса в период предвыборной кампании.

При этом она отметила, что для социалистов не составит никакой проблемы сформировать правительство с коалицией Unidas Podemos.

При этом социалисты заявили, что в деле формирования правительства "нет никакой спешки".

Ранее в понедельник в Гражданской партии Испании вновь заявили об отказе вступать в коалиционные переговоры с социалистами, хотя, по мнению наблюдателей, именно "Граждане" были самой подходящей партией для формирования коалиционного правительства с социалистами.

На прошедших накануне в Испании досрочных парламентских выборах лидерство удержали социалисты, но им не удалось набрать необходимого большинства для того, чтобы сформировать однопартийное правительство.

1ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!