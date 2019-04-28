Этот контент был опубликован 28 апреля 2019 г. 22:02

Мадрид. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Социалисты обеспечили себе лидерство на досрочных парламентских выборах в Испании.

Согласно предварительным данным испанской прессы, Испанская социалистическая рабочая партия может получить 131 место в Конгрессе депутатов (нижняя палата испанского парламента) и 83 места в Сенате (верхняя палата парламента Испании).

На второе место в обеих палатах парламента выходит Народная партия с не менее чем 65 местами в Конгрессе депутатов и 75 местами в Сенате.

Ультраправая партия "Вокс" по итогам выборов может получить не менее 23 мест в Конгрессе депутатов.

Ожидается, что первые предварительные официальные данные избирательной комиссии будут озвучены в 22:30 местного времени (23:30 мск).

1ар гс

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