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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 10:51 01.06.2018 - 10:51

Мадрид. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Испании Мариано Рахой фактически признал поражение в преддверие голосования в парламенте по вынесению его кабинету вотума недоверия.

"Председателем будет Санчес (Педро Санчес, лидер социалистов). Будучи демократом, я приму решение этого парламента. Для меня было честью председательствовать в правительстве и оставить Испанию лучше той, которую я принял. Пусть меня простят те, кто чувствует себя обиженными. Спасибо всем", - сказал он, выступая в пятницу перед депутатами парламента.

согласно последним данным "Паис" в поддержку вотума недоверия, судя по всему, выступают восемь партий со 180 местами в Конгрессе депутатов. Этого достаточно для того, чтобы отправить правительство М.Рахоя в отставку.

Ранее агентство "Блумберг" со ссылкой на политиков, близких к переговорам, подтвердило, что, вероятнее всего, П.Санчес в итоге заручится достаточной поддержкой, чтобы сменить М.Рахоя на посту премьера Испании.

На прошлой неделе испанский суд в рамках антикоррупционного дела "Гюртель" признал десятки лиц, связанных с Народной партией М.Рахоя, виновными в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Суд также обязал Народную партию выплатить штраф в размере 245 тыс. евро. Именно после этого социалисты направили в Конгресс депутатов предложение о вынесении вотума недоверия премьер-министру.

Сам М.Рахой накануне заявил, что возможное выражение вотума недоверия связано не с делом "Гюртель", а с амбициями самого П.Санчеса.

"Оправдание всему этому не решение суда, вы сами не чемпионы по добросовестности...Все это говорит только об амбициях господина Санчеса", - заявил М.Рахой.

Расследование коррупционного скандала, ставшего известным, как "дело Гюртель", началось порядка 10 лет назад. Речь идет о расследовании фактов коррупции бывших функционеров Народной партии, которые, занимая важные посты в мэриях, заключали контракты с фирмами в обмен на "откаты".

Главный фигурант дела - предприниматель Франсиско Корреа, расследование получило название по его имени (по-испански correa - ремень, Gurtel - ремень по-немецки). Верховный суд Испании 24 мая 2018 года в рамках дела приговорил Ф.Корреа к 51 году тюрьмы.

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