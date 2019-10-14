Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 15:27

Мадрид. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Судья верховного суда Испании Пабло Льярена выдал международный и европейский ордер на арест бывшего председателя Женералитата (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщают в понедельник испанские СМИ.

Судья выдал ордера в отношении Пучдемона по обвинению в мятеже и нецелевой растрате государственных средств.

Пучдемон, возглавлявший правительство Каталонии во время референдума о независимости этого автономного сообщества Испании и последовавших за ним протестов в 2017 году, в октябре 2017 года покинул Испанию.

Впервые ордер на арест Пучдемона суд в Испании выдал еще в 2017 году, однако тогда суд в Германии, откуда он позже перебрался в Бельгию, отказался экстрадировать Пучдемона в Испанию по обвинению в восстании, которое изначально предъявили ему власти в Испании.

Возобновлению действия ордера на арест Пучдемона предшествовало заседание суда, в ходе которого вынесли приговоры 12 каталонским сепаратистам. Большинство из них приговорили к тюремному заключению сроком от девяти до 13 лет.

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