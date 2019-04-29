Мадрид. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Центральная избирательная комиссия Испании в понедельник отказала бывшему председателю правительства Каталонии Карлесу Пучдемону в праве баллотироваться на выборах в Европейский парламент, сообщает агентство ЭФЭ.
Такие же решения приняты в отношении бывших советников его правительства Антони Комина и Клары Понсати.
Таким образом, избирком поддержал жалобы, поданные Народной и Гражданской партиями. Причина отказа связана с тем, что они не находятся на территории Испании, скрываясь от испанского правосудия после того, как 27 октября 2017 года они поддержали одностороннее провозглашение Каталонией независимости.
К.Пучдемон, А.Комин и К.Понсати планировали выступить на европейских выборах от каталонской партии "Вместе за Каталонию" в рамках блока "Свободные за Европу".
Источники в партии "Вместе за Каталонию" сообщили, что намерены опротестовать решение Центральной избирательной комиссии Испании.
Выборы в Европейский парламент пройдут в Испании 26 мая.
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