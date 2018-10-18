Испанское правосудие оправдало 17 человек, которых обвиняли в связях с лидерами российской преступной группировки - СМИ
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Мадрид. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Национальная судебная коллегия Испании в четверг вынесла оправдательное заключение в отношении 17 человек, против которых было открыто дело по факту сотрудничества с российской преступной группировкой, сообщает интернет-портал испанской газеты "Мундо".
Издание напоминает, что процесс начался в феврале. Этим людям в частности вменялось в вину создание незаконного объединения, отмывание денег и предоставление консультаций для российской преступной группировки "Тамбовская-Малышевская".
В ходе процесса выяснилось, что эти люди не имеют каких-либо связей с Геннадием Петровым и Александром Малышевым, которые считаются лидерами этой преступной группировки. Они скрываются от испанского правосудия, информирует издание.
1ар ки
Интерфакс