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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 13:09 18.10.2018 - 13:09

Мадрид. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Национальная судебная коллегия Испании в четверг вынесла оправдательное заключение в отношении 17 человек, против которых было открыто дело по факту сотрудничества с российской преступной группировкой, сообщает интернет-портал испанской газеты "Мундо".

Издание напоминает, что процесс начался в феврале. Этим людям в частности вменялось в вину создание незаконного объединения, отмывание денег и предоставление консультаций для российской преступной группировки "Тамбовская-Малышевская".

В ходе процесса выяснилось, что эти люди не имеют каких-либо связей с Геннадием Петровым и Александром Малышевым, которые считаются лидерами этой преступной группировки. Они скрываются от испанского правосудия, информирует издание.

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