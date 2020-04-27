Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 14:09

Мадрид. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Испанские власти призывают граждан проявлять осторожность во время дозволенных прогулок на улице и соблюдать социальную изоляцию, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Испанцам, у которых есть дети, разрешили выходить на прогулку на час один раз в день. За раз на прогулку можно взять до трех детей на одного взрослого. При этом люди должны соблюдать на улице дистанцию в 2 метра.

По данным западных СМИ, в целом рекомендации в минувшие выходные соблюдались, однако были инциденты, когда люди группами собирались на побережье и на городских набережных в испанских городах.

Власти в области здравоохранения призывают испанцев с ответственностью выполнять рекомендации, чтобы не увеличивать риски новой вспышки коронавируса COVID-19.

Испания на втором месте в списке стран по числу заражений в мире. За время пандемии коронавируса в этой стране выявили свыше 226 тыс. случаев заражения. Выздоровели уже более 117 тыс. человек. К понедельнику число жертв достигло 23 521 человека

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