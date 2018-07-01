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Этот контент был опубликован 1 июля 2018 г. 2:37 01.07.2018 - 02:37

Мадрид. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Спасательное судно испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms подобрало в Средиземном море 59 мигрантов, которые на резиновой лодке пытались достичь европейского побережья, передают местные СМИ.

Власти Испании разрешили судну зайти в порт Барселоны после того, как власти Италии и Мальты решительно отказали в заходе в свои гавани.

Путь до Барселоны может занять около четырех дней.

В пятницу саммит Евросоюза принял неоднозначное решение по вопросу о мигрантах, отметив важность ограничения их притока в Европу. Председатель Европейского совета Дональд Туск сдержанно оценил договоренности по миграции.

"Что касается нашего соглашения по миграции, еще слишком рано говорить об успехе. Нам удалось достичь согласия в Европейском совете. Но на самом деле это самая простая часть задачи по сравнению с тем, что нас ждет на местах, когда мы начнем ее реализовывать", - сказал Д.Туск в пятницу на пресс-конференции по завершении Европейского совета.

1гк жг

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