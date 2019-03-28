Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 16:08

Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) выдвинул Афины местом проведения сессии МОК, на которой в 2021 году пройдут выборы главы организации.

Как сообщает пресс-служба МОК, соответствующее предложение было выдвинуто на заседании исполкома в Лозанне, прошедшем в эти дни.

Ранее СМИ сообщали, что официально решение о месте и дате выборов будет принято на сессии МОК, которая пройдет с 24 по 26 июня 2019 года в Лозанне.

В настоящее время президентом МОК является немец Томас Бах, который вступил в должность в сентябре 2013 года.

Вн др

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