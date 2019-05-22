Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 18:05

*** При этом рекомендовано лишить признания Международную федерацию бокса

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Исполком Международного олимпийского комитета на заседании в среду принял решение рекомендовать не исключать бокс из программы Олимпийских игр, сообщает пресс-служба МОК.

"После тщательного обсуждения исполком рекомендовал сессии МОК сохранить бокс в спортивной программе Олимпийских игр в Токио 2020 года. Олимпийский турнир по боксу, включая все квалификационные соревнования, будет организован в соответствии с руководящими принципами, установленными Исполнительным советом МОК", - говорится в сообщении

В то же время, исполком рекомендовал лишить признания Международную федерацию бокса (AIBA).

Вышеуказанные решения должны быть подтверждены на сессии МОК в июне 2019 года, говорится в сообщении.

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