Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 16:57

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства соберется 9 декабря для обсуждения доклада Комитета по соответствию о Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), сообщает пресс-служба WADA в понедельник.

"В воскресенье, 17 ноября, состоялось заседание независимого комитета по соответствию, на котором был рассмотрен вопрос по РУСАДА. Комитет представит официальную рекомендацию исполкому WADA, специальное заседание которого состоится 9 декабря", - говорится в сообщении.

"Отчет был посвящен несоответствиям в данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы в WADA в январе 2019 года. Также были изучены ответы, предоставленные российскими властями на перечень вопросов, включая технические", - отмечается там же.

23 сентября стало известно, что эксперты WADA нашли следы изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 годы, которая была ранее им передана для изучения. WADA дало российским спортивным властям три недели на объяснения.

1 октября генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сообщил, что сложившаяся ситуация может негативно отразиться на участии россиян в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио и в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. "Реальна угроза отстранения от двух олимпиад: к летней, о которой все говорят, надо прибавить зимнюю", - сказал Ганус "Интерфаксу".

8 октября министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что российская сторона направила в WADA разъяснения по 31 пункту. 5 ноября немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что российская сторона предоставила WADA неполный отчет о случаях манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.

Позднее российская сторона представила WADA дополнительные разъяснения.

7 ноября Колобков заявил, что база данных не подвергалась взлому, манипуляций с данными не было, а проблема носит сугубо технический характер.

1дк пч

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